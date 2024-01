Van Huffelen: overheid haalt persoonsdata vaker bij de bron, minder kopieën

De overheid probeert minder kopieën van persoonsgegevens van burgers te hebben, door data vaker bij de bron te halen, zo heeft demissionair staatssecretaris Van Huffelen laten weten in een reactie op het manifest 'Herprogrammeer de Overheid'. Het manifest doet vijf voorstellen om de ict-problemen bij de overheid aan te pakken. Het gaat onder andere om het creëren van één transparante en veilige plek voor persoonsdata.

"Momenteel is het zo dat de persoonlijke data van Nederlanders op veel verschillende plekken ligt opgeslagen. Dat is niet alleen inefficiënt maar leidt ook tot misbruik van data. Daarom moeten we een voorbeeld nemen aan Estland en haar “X-road” systeem, dat alle overheidsdiensten veilig, transparant en gestandaardiseerd aan elkaar verbindt", aldus het manifest, dat oproept om de belangrijkste lessen uit Estland over te nemen en implementeren.

In een reactie op het manifest merkt Van Huffelen op dat Nederland het stelsel van centrale basisregistraties kent, waarin bijvoorbeeld persoons- of gebouwinformatie staat opgeslagen. "Het X-road systeem van Estland is een gedecentraliseerde infrastructuur die gegevensdeling tussen overheidsorganisaties verzorgt. Daarbij blijft data bij de bron en vindt er centrale logging plaats." De staatssecretaris voegt toe dat er meerdere bezoeken aan Estland zijn geweest om van de situatie daar te leren. "De Nederlandse situatie is natuurlijk anders, en het is niet zo is dat je de situatie uit een ander land simpelweg naar hier kan kopiëren."

Van Huffelen stelt dat Nederland aan een vergelijkbaar concept werkt met de ontwikkeling van een federatief datastelsel. "We bouwen daarmee voort op het huidige stelsel van basisregistraties. We werken aan minder kopieën door data vaker bij de bron te halen, een standaard voor gegevensverwerking en meer transparantie over welke gegevens wanneer voor welk doel gebruikt worden." Daarbij is het belangrijk dat de overheid aandacht voor de eigen digitale weerbaarheid heeft, gaat Van Huffelen verder. "Gevoelige data bevindt zich namelijk bij alle verschillende overheidsorganisaties. Ik zet mij daarom op verschillende manieren in voor het verbeteren van digitale weerbaarheid binnen de overheid."