29.000 CVE-kwetsbaarheden in 2023 geregistreerd: 36 met maximale score

Vorig jaar zijn er zo'n 29.000 kwetsbaarheden op de Common Vulnerabilities and Exposures (CVE)-lijst geregistreerd, een stijging ten opzichte van de 25.000 in 2022. CVE voorziet sinds 1999 elke kwetsbaarheid van een uniek nummer. Dit maakt het eenvoudiger om kwetsbaarheden te volgen, informatie uit te wisselen en beveiligingsproducten te beoordelen.

Het CVE-nummer begint met de letters CVE, gevolgd door een jaartal en een getal van vijf cijfers. CVE-nummers worden uitgegeven door een CVE Numbering Authority (CNA). Aan CVE-nummers kan een impactscore worden toegekend op een schaal van 1 tot en met 10.0. Vorig jaar waren er 36 kwetsbaarheden met deze maximale score, aldus Cisco-engineer Jerry Gamblin in een analyse van de cijfers.

CVE-2023-21928, een beveiligingslek in Oracle Solaris, was de kwetsbaarheid met de laagste impactscore, een 1.8. Als er wordt gekeken naar het soort kwetsbaarheden, dan staat cross-site scripting met ruim vijftien procent bovenaan, gevolgd door SQL injection en out-of-bounds write. Op basis van een Kalman Filter verwacht Gamblin dat er dit jaar 32.600 kwetsbaarheden worden geregistreerd. Niet aan alle gevonden of verholpen kwetsbaarheden wordt een CVE-nummer toegekend.