NSC wil opheldering of politieke leiding afwist van Stuxnet-operatie in Iran

Nieuw Sociaal Contract (NSC) heeft demissionair premier Rutte om opheldering gevraagd of de politieke leiding zestien jaar geleden afwist van de Stuxnet-operatie in Iran. Vanochtend kwam de Volkskrant met een verhaal dat een AIVD-agent verantwoordelijk was voor de verspreiding van het Stuxnet-virus in de Iraanse uraniumverrijkingscentrale van Natanz, zonder dat de Nederlandse politiek hier van afwist.

NSC-Kamerleden Six Dijkstra en Palmen willen dat Rutte met een reactie op het artikel komt. Daarnaast willen ze weten of de Nederlandse politieke leiding vooraf volledig is geïnformeerd en of er vooraf politiek groen licht is gegeven voor de operatie in kwestie. "Wordt de minister-president en worden de leden van de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD) altijd op de hoogte gesteld van operaties van de diensten met een hoog geopolitiek afbreukrisico?", vragen de Kamerleden verder.

De premier moet verder duidelijk maken of de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten onder de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 (Wiv 2002), de Wiv 2017 of de Tijdelijke wet cyberoperaties beschikken/beschikten over de wettelijke bevoegdheid om (digitale) sabotage te plegen op kritieke systemen van antagonistische landen.

Als laatste moet Rutte laten weten of hij het onwenselijk vindt dat de Nederlandse inlichtingendiensten door buitenlandse partners over cruciale details in het ongewisse worden gelaten, welke controlemechanismen er zijn om dit te voorkomen en of deze controlemechanismen voldoende functioneren. De premier heeft drie weken om met een reactie te komen.

"Dat I&V-diensten niet in de openbaarheid kunnen treden over staatsgeheime operaties, is logisch en wenselijk. Maar cybersabotage-operaties als deze vereisen een bredere belangenafweging. Hierover zouden de regering en de CIVD wel (vertrouwelijk) geïnformeerd moeten worden", zo laat Six Dijkstra op X weten.