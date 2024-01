Rabobank zet klanten bij verdachte transacties niet meer in het rood, maar blokkeert nu de rekening om zo fraude te voorkomen. Dat laat de bank tegenover De Telegraaf weten. Een klant van de Rabobank doet tegenover de krant zijn verhaal hoe hij door het fraudesysteem van de bank 400.000 euro rood was komen te staan en daardoor geen betalingen meer kon verrichten.

De klant had samen met zijn partner, ter viering van hun 55-jarig huwelijksjubileum, en nog een aantal anderen bij een restaurant gegeten. Het fraudesysteem van de bank vindt de duizend euro die het echtpaar uitgeeft verdacht en zet de rekening, in afwachting van een nadere controle, op vier ton negatief, zodat er geen geld kan worden opgenomen. Dat legt de broer van de getroffen klant uit, die bij de Rabobank heeft gewerkt. De Rabobank kan naar eigen zeggen vanwege privacyredenen niet op de details van de betreffende klant ingaan, maar bevestigt wel in algemene zin de lezing van de broer.

Inmiddels maakt de bank geen gebruik meer van de roodstand, omdat klanten hier van schrikken. Bij ongebruikelijke transacties wordt de nu rekening geblokkeerd. "Het hoofddoel van de ingreep is om klanten te beschermen tegen fraude. Uit de situatieschets begrijpen we dat het een vervelende samenloop van omstandigheden is, en geen prettige ervaring voor de klant. Dat betreuren we. Aan de andere kant is ons het veel waard fraude te kunnen voorkomen", aldus een woordvoerder.