Ransomwaregroep claimt diefstal van 7 terabyte aan data bij ziekenhuis VS

De criminelen achter de LockBit-ransomware claimen dat ze bij een Amerikaans ziekenhuis zeven terabyte aan data hebben gestolen. Als de zorginstelling niet betaalt dreigt de groep de gestolen gegevens openbaar te maken. De aanval vond eind november plaats. In een bericht op de eigen website stelt de ransowmaregroep dat ze bewust de systemen van Capital Health niet hebben versleuteld.

Toch zorgde de aanval voor problemen bij het ziekenhuis, dat zich genoodzaakt zag om verschillende operaties te verplaatsen en afspraken voor röntgenfoto's af te zeggen. Ook onderzoeken voor neurofysiologie en cardiologie werden verzet. In een update over het incident laat het ziekenhuis weten dat de netwerkstoringen inmiddels zijn verholpen en alle diensten weer beschikbaar zijn. Verder meldt Capital Health dat het een onderzoek heeft ingesteld om te kijken of er gegevens van patiënten en medewerkers zijn gestolen. De LockBit-groep zegt over tien miljoen bestanden te beschikken.