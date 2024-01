VS waarschuwt voor misbruik bekende lekken in iOS, Joomla en ColdFusion

Aanvallers maken actief misbruik van bekende kwetsbaarheden in iOS, Joomla, Adobe ColdFusion en Apache Superset, zo waarschuwt het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security. De iOS-kwetsbaarheid werd gebruikt bij een jarenlange spionagecampagne tegen iPhones, aldus antivirusbedrijf Kaspersky dat de aanval ontdekte en aan Apple rapporteerde.

Apple kwam op 23 januari vorig jaar met beveiligingsupdates voor het probleem, maar liet destijds niet weten dat het zerodaylek in kwestie was verholpen. Op 8 september vorig jaar wijzigde Apple de beveiligingsbulletins en vermeldde toen pas dat de kwetsbaarheid, aangeduid als CVE-2023-41990, was verholpen. Kaspersky kwam zelf op 27 december met een uitgebreide analyse van de spionage-aanval, waarbij ook het gebruik van het beveiligingslek werd genoemd. Via de kwetsbaarheid, aanwezig in een ongedocumenteerde functie van Apples FontParser, is remote code execution mogelijk.

Tevens meldt het CISA misbruik van bekende kwetsbaarheden in het contentmanagementsysteem Joomla! (CVE-2023-23752), Adobe ColdFusion (CVE-2023-38203 en CVE-2023-29300) en Apache Superset (CVE-2023-27524). De impact van de kwetsbaarheden in Adobe ColdFusion en Apache Superset is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.8. Het CISA heeft Amerikaanse overheidsinstanties opgedragen om de betreffende kwetsbaarheden voor 29 januari te patchen.