Schiphol plaatst duizenden bewegingssensoren in plafond om drukte te meten

Schiphol heeft het afgelopen jaar duizenden bewegingssensoren in het plafond van vertrek- en aankomsthallen geplaatst om zo via een algoritme drukte en wachttijden te voorspellen. Dat heeft de luchthaven vandaag bekendgemaakt. De informatie die via de sensoren wordt verkregen wordt onder andere in de Schiphol app beschikbaar gemaakt.

"Via de Schiphol app maakt Schiphol het vertrek-, transfer- en aankomstproces transparanter en voorspelbaarder, onder andere door het toepassen van slimme, zelflerende algoritmes (AI). Op basis van deze databronnen geeft de luchthaven reizigers dynamische adviezen en inzichten over hun reis", aldus de luchthaven die stelt dat het de volledige reis voorspelbaar wil maken.

Crowd management

Schiphol zegt bezoekersstromen op twee manieren te meten. "In de eerste plaats hangen er in de terminal op verschillende plaatsen sensoren (zogenaamde people counters) die meten hoeveel mensen er passeren. Deze people counters slaan geen andere gegevens op dan het aantal mensen dat een bepaald punt passeert", zo laat de luchthaven weten. Daarnaast wordt er gebruikgemaakt van wifi- en bluetoothtracking.

"Wij slaan een versleutelde versie van het unieke kenmerk van jouw apparaat op (een zogenaamde ‘hash’ van jouw MAC-adres). We doen dat zodat wij passagiersstromen door de terminal inzichtelijk kunnen maken. We nemen daarbij allerlei technische maatregelen die ervoor moeten zorgen dat jouw privacy wordt beschermd", aldus een uitleg over de verwerking van deze gegevens. Schiphol zegt demeetgegevens van beide sensoren om te zetten in geaggregeerde rapportages over aankomst- en vertrekpatronen, looproutes, bezettingsgraad in bepaalde ruimtes en wachttijden.