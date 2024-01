Noyb dient klacht in tegen Meta over moeite om toestemming in te trekken

Privacyorganisatie Noyb heeft bij de Oostenrijkse privacytoezichthouder een klacht tegen Meta ingediend wegens de moeite die Facebook- en Instagram-gebruikers moeten doen om eerder gegeven toestemming voor tracking in te trekken. Het gaat om een aanvullende klacht op de klacht die noyb eerder al indiende over het nieuwe betaalmodel van Meta. Facebook- en Instagram-gebruikers die niet gevolgd willen worden moeten een bedrag betalen dat tot 250 euro per jaar kan oplopen.

In de nieuwste klacht stelt noyb dat Meta in strijd met de AVG opereert, omdat het eenvoudiger voor gebruikers is om toestemming voor tracking te geven, dan deze toestemming in te trekken. In de AVG staat dat het intrekken van toestemming net zo eenvoudig moet zijn als het geven. In het geval van Meta kunnen gebruikers met één klik toestemming geven om te worden getrackt, maar moet een 'complex proces' worden gevolgd om deze toestemming in te trekken, waarvoor ook nog verplicht op een betaald abonnement moet worden overgestapt. "Dit is illegaal", aldus noyb.

"Zodra gebruikers toestemming hebben gegeven om te worden gevolgd is er geen eenvoudige manier om dit op een later moment in te trekken", zo laat de privacyorganisatie weten. Die stelt dat de enige optie die gebruikers hebben om hun toestemming in te trekken het aanschaffen van een 250 euro kostend abonnement is. Daarnaast moeten gebruikers moeite doen om de pagina te vinden waarop de toestemming is in te trekken.

Noyb vindt dat de Oostenrijkse privacytoezichthouder Meta moet dwingen om de werkwijze aan de AVG te laten voldoen en dat gebruikers een eenvoudige manier moeten hebben om hun toestemming in te trekken, zonder hiervoor te hoeven betalen. Tevens zou Meta een boete moeten krijgen om verdere overtredingen van de AVG te voorkomen.