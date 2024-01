Rechter vindt dat moeder foto's kind niet van social media hoeft te verwijderen

Een moeder uit de provincie Gelderland hoeft de foto’s van haar kind niet van social media te verwijderen, zo heeft de rechtbank Gelderland geoordeeld. De vader van het kind had zonder overleg gevorderd dat de moeder de foto’s van social media moest verwijderen. De rechter noemt dit gekeken naar de verstandhouding tussen de ouders onwenselijk.

De ouders hebben beiden het gezag over hun minderjarige kind en geen relatie met elkaar. De moeder plaatste sinds de geboorte in 2015 foto’s van hun kind. De vader eiste dat de moeder de foto’s verwijdert en geen nieuwe foto’s meer plaatst. Volgens de vader vormen de foto’s en video’s een ernstige inbreuk op de privacy van hun kind. De moeder gaf aan dat haar accounts privé zijn en niet toegankelijk voor vreemden.

Verder voerde ze aan dat het plaatsen van foto’s en video’s niet eerder een probleem was en dat de vader opeens met bezwaren komt. Omdat beiden partijen het gezag hebben, moeten zij samen beslissen of en op welke wijze foto’s van hun kind op sociale media geplaatst wordt, zo stelt de rechter. Hierbij moeten de ouders handelen in het belang van hun kind. Ook mag hun kind zelf zijn wensen kenbaar maken.

Mochten de ouders geen overeenstemming bereiken, dan kan een procedure bij de rechtbank helpen. Volgens de rechter is een gezamenlijk overleg in deze zaak nog niet aan de orde geweest. Vader sommeerde de moeder om de foto’s te verwijderen, maar weigert, ook in strijd met adviezen van deskundigen, hierover in overleg te gaan. Volgens de rechtbank moet de vader zich realiseren dat het niet in zijn eigen belang is en niet in het belang van zijn kind om niet open te staan voor een overleg.

De rechter stelt verder dat het in de huidige maatschappij niet ongebruikelijk is dat ouders foto’s van hun kinderen op social media zetten en dat kinderen al op jonge leeftijd in aanraking komen met social media. De foto’s betreffen over het algemeen alledaagse foto’s die op zichzelf niet aanstootgevend zijn. De rechter vindt het niet noodzakelijk dat in afwachting van het overleg tussen de ouders de moeder wordt verplicht om de foto’s per direct te verwijderen. De rechter heeft daarom de vordering van de vader afgewezen.