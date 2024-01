Nederlandse gebruiker Genesis Market veroordeeld tot vier jaar cel

Een 32-jarige man uit Almere die fraudeerde met gestolen inloggegevens die op de Genesis Market werden aangeboden, en daarmee zo'n 100.000 euro buitmaakte, is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar. Ook moet hij de veroorzaakte schade vergoeden. Via Genesis Market werden inloggegevens, cookies en andere data van besmette computers aangeboden.

Door middel van een aparte browser en browserplug-in die de Genesis Market had ontwikkeld was het voor afnemers mogelijk om met gestolen inloggegevens op allerlei diensten in te loggen. De marktplaats beweerde dat zolang het toegang tot de besmette computer van een slachtoffer had, de gestolen data van het slachtoffer up-to-date werd gehouden, maar de gegevens ook werden doorgestuurd wanneer die een nieuw account aanmaakte.

De man uit Almere had de beschikking over 221 bots, waarmee hij ook over allerlei gegevens van zijn slachtoffers beschikte. "Bij een aantal slachtoffers is er daadwerkelijk een geldbedrag weggenomen. Van deze slachtoffers is reeds vastgesteld dat verdachte identificerende persoonsgegevens, inloggegevens en kopieën van valse paspoorten of identiteitskaarten voorhanden heeft gehad", aldus de rechter.

Zo deed de verdachte diverse aankopen en betalingen met de PayPal-accounts van slachtoffers, vroeg hij op hun naam creditcards en telefoonabonnementen aan, plaatste hij bestellingen op naam van anderen, wijzigde hij contactgegevens van diverse beleggingsrekeningen en maakte grote geldbedragen over naar bankrekeningen die de verdachte op naam van anderen had aangemaakt.

Verder heeft de man ook geprobeerd om levensverzekeringen, lijfrenteverzekeringen en een pensioen van zijn slachtoffers te laten uitkeren op door hem aangemaakte bankrekeningen die op naam van zijn slachtoffers stonden. Daarbij maakte hij onder andere gebruik van valse identiteitskaarten, valse paspoorten, valse gemeentelijke en notariële aktes en een vals gerechtelijk stuk. De verdachte maakte zeker 21 slachtoffers.

"Verdachte heeft hiermee tevens getoond geen respect te hebben voor het eigendom en de privacy van anderen en heeft kennelijk eigen geldelijk gewin vooropgesteld", aldus de rechter. "Door zijn handelen heeft verdachte er ook voor gezorgd dat een aantal slachtoffers er geen vertrouwen meer in had dat hun gegevens veilig waren, omdat zelfs nadat bepaalde gegevens door de slachtoffers waren gewijzigd, ook deze gewijzigde (inlog)gegevens weer in het bezit van verdachte kwamen."