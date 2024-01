Rabobank hoeft 79.000 euro schade door frauderende kleinzoon niet te vergoeden

Rabobank hoeft een klant die door zijn kleinzoon voor ruim 79.000 euro werd bestolen niet te vergoeden, zo heeft het financiële klachteninstituut Kifid geoordeeld. De kleinzoon hielp zijn inmiddels overleden opa bij het installeren van internetbankieren, inclusief het instellen van gebruikersnamen en wachtwoorden. Al van jongs af aan was de kleinzoon regelmatig bij zijn opa thuis.

De kleinzoon had ook toegang tot de woning van zijn opa en oma en hun brievenbus als zij niet thuis waren. In het verleden heeft de kleinzoon twee keer achtduizend euro van een betaalrekening van zijn opa overgeschreven naar zijn eigen betaalrekening. De kleinzoon zat in geldnood. De vader van de kleinzoon heeft dit geld toen teruggestort naar de rekening van de opa.

De opa had ook een rekening bij ING, waar hij in juli 2022 opeens geen toegang meer toe had. De kleinzoon zei dat hij dit probeerde op te lossen voor zijn opa. De dochter van de opa was in deze periode op vakantie en bood na terugkomst ook haar hulp aan, maar de opa wees dit af. Na enige tijd is het de dochter toch gelukt om haar vader weer toegang tot zijn internetbankieren te geven. Toen zagen de dochter en haar vader dat het geld op de ING-rekening naar de betaalrekening was overgemaakt en daarvandaan weer naar een andere rekening.

Tevens bleek dat iemand had ingesteld dat de opa vanaf februari 2022 geen papieren afschriften meer van de Rabobank ontving. Later bleek dat de afschriften stopgezet waren met behulp van de betaalpas en pincode van de opa. Nadat bleek dat de kleinzoon dit had gedaan, deed de opa aangifte. De kleinzoon is inmiddels veroordeeld. Volgens de dochter had de bank, als onderdeel van de zorgplicht, signalen moeten opmerken over de fraude.

Het eerste signaal is dat al het geld is overgemaakt naar de rekening van de kleinzoon. Het hele banksaldo is overgeboekt naar steeds dezelfde rekening, wat volgens de dochter opmerkelijk is. De betalingen van ING naar de Rabobank en weer terug naar ING zijn volgens de dochter al helemaal opvallend. Het tweede signaal is dat op het moment van de eerste transacties de papieren afschriften stopgezet zijn, zodat de opa het niet zou merken. Dat de papieren afschriften stopgezet zijn, maakte dat dit extra opvallend had moeten zijn voor de Rabobank.

Hulp inschakelen

Volgens de dochter is in een tijdperk waarin alles digitaal is en ontwikkelingen zich ook nog eens razendsnel opvolgen, het niet gek dat haar vader in een vertrouwelijke kring hulp vroeg bij digitale zaken, waaronder ook digitale bankzaken. Het Kifid zegt dat het in algemene zin kan begrijpen dat ouderen hulp inschakelen bij het installeren en bijwerken van internetbankieren.

In dit geval heeft de opa beveiligingscodes met de kleinzoon gedeeld, terwijl die al eerder geld van de rekening had gestolen. Na dit incident heeft de opa geen maatregelen genomen om zijn rekening te beschermen, aldus het klachteninstituut. "De kleinzoon bleef op de hoogte van de beveiligingscodes en had daarmee nog steeds toegang tot de rekeningen. De commissie is vanwege die omstandigheden van oordeel dat de consument met grove nalatigheid de voorwaarden niet nageleefd heeft."

Monitoring

Wat betreft het herkennen van de fraude stelt het Kifid dat de Rabobank in haar rol van betaaldienstverlener geen verwijt kan worden gemaakt voor het uitvoeren van de transacties zonder nadere monitoring. "Een algemene monitoringsverplichting zou het proces van geautomatiseerde gegevensverwerking en het maatschappelijk belang dat daarmee gediend is, kunnen schaden." In dit geval wist de bank niet dat de kleinzoon de transacties uitvoerde. Het Kifid zegt te begrijpen dat de opa en dochter het extra opvallend vinden dat de afschriften stopgezet zijn, maar ook daardoor had de bank nog geen kennis van de achtergrond van de transacties. De vordering wordt dan ook afgewezen ( pdf ).