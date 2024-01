Ministerie haalt planning niet voor opslag chatberichten Rutte in nieuw systeem

Het ministerie van Algemene Zaken heeft de planning niet gehaald om chatberichten van demissionair premier Rutte in een nieuw systeem op te slaan, zo heeft de minister-president zelf laten weten. Begin 2022 werd bekend dat Rutte sms-berichten op zijn telefoon zelf verwijderde en berichten die hij nodig vond om te laten archiveren doorstuurde. Hierdoor is onduidelijk of berichten die wel gearchiveerd hadden moeten worden niet zijn verwijderd.

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed besloot een onderzoek uit te voeren over de naleving van de Archiefwet en hoe het ministerie van Algemene Zaken chatberichten archiveert, waaronder die van Rutte. Een jaar na het uitkomen van het Inspectierapport over het niet goed archiveren van de chatberichten van Rutte en de manier waarop het ministerie van Algemene Zaken berichten van bewindslieden archiveert, heeft de inspectie nog steeds zorgen en had meer voortgang verwacht.

De Inspectie stelde een aantal weken geleden dat het ministerie van Algemene Zaken belangrijke stappen heeft gezet om de informatiehuishouding te verbeteren, maar er ook nog zorgen zijn. Ook had de Inspectie inmiddels, een jaar na publicatie van het rapport, meer voortgang verwacht bij de verbetering van de informatiehuishouding. "Wat betreft de aanbevelingen voor de archivering van chatberichten is het ministerie van Algemene Zaken nog afwachtend."

Dit was aanleiding voor NSC-Kamerlid Palmen om de premier om opheldering te vragen. "Het is helaas niet mogelijk gebleken om het nieuwe Document Management Systeem (DMS) conform planning in te voeren. Het ministerie van Algemene Zaken zal het nieuwe DMS-systeem invoeren zodra dit verantwoord is met het oog op de uitvoering van haar taken", aldus Rutte, die geen oordeel over conclusie van de Inspectie wilde geven.

"Zoals ik heb gemeld in deze reactie op het Inspectierapport verwijder ik sinds eind mei 2022 geen chatberichten meer en worden deze bewaard ten behoeve van veiligstelling en archivering. De chatberichten van de minister-president worden per oktober 2023 ook opgeslagen in het bestaande document management systeem", laat Rutte verder weten (pdf).