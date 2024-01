ACM houdt vanaf 17 februari toezicht op naleving Digital Service Act

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt vanaf 17 februari toezicht op de naleving van de Digital Service Act door aanbieders die in Nederland gevestigd zijn en heeft nu om feedback op de conceptleidraad gevraagd. Online platforms, zoekmachines, marktplaatsen, internetproviders en hostingdiensten, ook wel tussenhandeldiensten genoemd, kunnen hier tot en met 16 februari op reageren.

"De DSA heeft als doel bij te dragen aan een veilige, voorspelbare en betrouwbare online omgeving. Als beoogd toezichthouder vindt de Autoriteit Consument & Markt het belangrijk dat partijen die onder de DSA vallen zich goed voor kunnen bereiden op de nieuwe Europese regels. Daarom heeft de ACM een conceptleidraad opgesteld, die partijen helpt bij deze voorbereiding", zo laat de ACM weten.

In de leidraad worden handvatten gegeven over geschillenbeslechting, het omgaan met illegale inhoud, de bescherming van minderjarigen of het voorkomen van 'dark patterns'. Dit zijn bijvoorbeeld knoppen, kleuren en teksten waarmee bedrijven gebruikers een bepaalde kant op duwen, bijvoorbeeld om meer persoonsgegevens af te staan of aankopen te doen.

De DSA kent een 'gelaagd regime' van verplichtingen, wat inhoudt dat er voor de verschillende partijen die online diensten aanbieden, één of meerdere regels van kracht zijn. De ACM heeft daarom per type aanbieder handvatten geformuleerd. De leidraad moet aanbieders van online diensten helpen om processen zo in te richten, dat zij de verplichtingen uit de DSA zo goed mogelijk kunnen naleven.

Aanpak illegale inhoud

Een van de onderdelen onder de DSA is de aanpak van illegale inhoud. "Illegale inhoud is een ruim begrip wat veel verschillende vormen kan hebben. Het kan zien op inhoud die op zichzelf in strijd is met het recht, zoals kinderpornografische of discriminerende inhoud, maar ook op inhoud waar de illegaliteit niet in de informatie zelf besloten ligt, maar in de wijze waarop deze wordt verspreid. Denk hierbij aan oplichting, malware of de verkoop van namaak-producten", zo laat de ACM weten.

De DSA legt online platforms, zoekmachines, marktplaatsen, internetproviders en hostingdiensten geen algemene monitoringsplicht op, maar moet voor een systeem van zorgvuldigheidsverplichtingen zorgen om illegale inhoud te voorkomen en zo snel mogelijk ontoegankelijk te maken. "De DSA zoekt hierbij naar een balans tussen het beperken van de risico’s van verspreiding van illegale inhoud, de middelen van aanbieders van online tussenhandeldiensten en de rechten van afnemers", legt de ACM verder uit.

De DSA geldt vanaf 17 februari in Nederland. Vanaf dan moeten alle aanbieders die vallen onder de DSA voldoen aan de regels. De ACM gaat toezicht houden op aanbieders die gevestigd zijn in Nederland en is bevoegd om te handhaven op de DSA zodra de wet die dit regelt in werking treedt. Naar verwachting is dat in de loop van dit jaar. Zeer grote platforms en zoekmachines moeten zich sinds 25 augustus vorig jaar aan de DSA houden. De Europese Commissie wijst deze grote platforms en zoekmachines aan en houdt ook toezicht op hen.