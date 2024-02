Minister: digitale euro zou in toekomst rol als spaarproduct kunnen vervullen

De digitale euro zou in de toekomst mogelijk ook te gebruiken kunnen zijn als spaarproduct, zo stelt demissionair minister Van Weyenberg van Financiën in een Kamerbrief over achterblijvende spaarrentes. Op dit moment wordt er in Europa onderhandeld over een wetsvoorstel van de Europese Commissie voor een digitale euro als betaalmiddel. De voorgestelde digitale euro heeft een 'beperkte oppotfunctie' volgens de minister, omdat gebruikers er geen rente over krijgen en er maximaal 3000 euro aan digitale euro's op de rekening mag staan.

"Op de lange termijn kan ervoor worden gekozen om via een andere invulling van de digitale euro de concurrentie in de Nederlandse spaarmarkt te beïnvloeden", stelt Van Weyenberg. "De digitale euro zou in de toekomst een rol in het geldstelsel kunnen vervullen als spaarproduct." De minister voegt toe dat dit alleen op de lange termijn na politieke besluitvorming mogelijk is. "De mogelijke voor- en nadelen van de digitale euro als spaarmiddel worden meegenomen als beleidsoptie in het ambtelijke onderzoek naar de financiële weerbaarheid van banken." Het onderzoek zou begin dit jaar moeten zijn afgerond.