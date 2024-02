Minister: 65.000 ict'ers komende jaren met pensioen, nieuwe aanwas neemt af

De regering wil dat ons land in 2030 één miljoen ict'ers telt, maar het wordt steeds onwaarschijnlijker dat dit doel wordt gehaald. Zo gaan de komende jaren 65.000 ict'ers met pensioen, neemt de aanwas van studenten af en zijn er nog tal van andere obstakels, aldus demissionair minister Adriaansens van Economische Zaken. De bewindsvrouw meldde vorig jaar al dat het lastig wordt om de mijlpaal van één miljoen ict'ers te halen.

Op vragen van de BBB laat Adriaansens nu weten dat er allerlei obstakels zijn bij het vergroten van het aantal 'digitaal geschoolden'. Zo is de arbeidsmarkt voor ict’ers sectoroverstijgend: dertig procent van de ict’ers werkt in de ict-sector. De overige zeventig procent is werkzaam in bijvoorbeeld de gezondheidszorg, het onderwijs en de overheid. "Dit versterkt versnippering in de aanpak", aldus de minister.

Volgens Adriaansens groeit de vraag op de arbeidsmarkt sneller dan de instroom vanuit het onderwijs. "En tegelijkertijd zien we een afname in het aantal jongeren dat kiest voor een bètatechnisch profiel op het voortgezet onderwijs en technische vervolgopleiding. Deze trend wordt deels veroorzaakt door een gebrek aan technisch zelfvertrouwen en onduidelijkheid over de carrièremogelijkheden en de maatschappelijke impact van techniek en ict."

Een ander punt dat de minister noemt is dat de digitale ontwikkelingen, zoals AI, 5/6G, Internet of Things en cybersecurity, elkaar in rap tempo opvolgen, waardoor de arbeidsvraag zich continu en in hoog tempo ontwikkelt. Verder blijkt uit een analyse van vacatures dat meer dan de helft van het gevraagde personeel op medior of senior niveau is, wat het werven lastiger maakt. Daarbij zorgt de personeelskrapte voor hogere werkdruk en minder bijscholingsmogelijkheden voor werknemers, wat de doorstroom naar medior en senior niveau bemoeilijkt.

Omdat er in heel Europa vraag naar ict'ers is, is het aantrekken van personeel uit andere Europese landen ook moeilijker geworden, met als gevolg dat de krapte in Nederland verder toeneemt, legt Adriaansens uit. Ze noemt de ict-sector ook vrij conservatief. "Er is sprake van grote uitstroom gedurende de loopbaan, voornamelijk door vrouwen, doordat deeltijdwerken geen gemeengoed is binnen deze sector."

Pensioen

Een ander probleem is dat de komende jaren veel mensen met pensioen gaan. In de leeftijdsgroep van 55-67 jaar vallen op dit moment 105.000 ict’ers. Door de toenemende vergrijzing is het de verwachting dat tussen 2022 en 2030 zo’n 65.000 ict’ers met pensioen gaan. "Wegens demografische krimp neemt de aanwas van studenten in het onderwijs af. Ter illustratie, de aanwas van mbo ict-studenten in 2023 is, ten opzichte van 2019, met twintig procent afgenomen", zo laat de minister aanvullend weten.