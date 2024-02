Te veel geldautomaten Geldmaat nog altijd niet beschikbaar door storingen

Nog altijd zijn er te veel geldautomaten van Geldmaat door storingen niet beschikbaar. Het afgelopen half jaar wist het bedrijf, dat de geldautomaten voor ABN Amro, ING en Rabobank verzorgt, wederom de afgesproken prestatienormen niet te halen. Dat blijkt uit door Geldmaat gepresenteerde cijfers. Vorig jaar was zo'n vier procent van de Geldmaat-geldautomaten buitenwerking, terwijl dat maximaal 2,5 procent mag zijn.

Ook als het gaat om de beschikbaarheid van automaten waar geld gestort kan worden voldeed Geldmaat niet aan de afspraken. De afspraak was dat maandelijks maximaal 3,5 procent van de automaten door defecten of storingen niet mag werken. In de praktijk bleek dat 7,6 procent te zijn. Als reden voor het niet beschikbaar zijn van geldautomaten noemt Geldmaat een defect in de automaat of een storing in de software. Ook wanneer een geldautomaat bijna leeg is kan die worden geserviced en is daardoor niet beschikbaar.

Naast technische mankementen die niet snel worden opgelost stelt Geldmaat dat ook andere oorzaken een rol spelen waarom de afspraken niet worden gehaald, zoals het vervangen van automaten. Tijdens een vervanging is een automaat enkele dagen niet beschikbaar. Ook wijst het bedrijf naar de inzet van personeel bij leveranciers, wat invloed op de prestaties heeft. "De krappe arbeidsmarkt maakt onvoorziene inzet van extra personeel niet of slechts moeizaam mogelijk." Geldmaat claimt dat er een 'opgaande lijn zichtbaar' is, maar wist ook in januari de afspraken niet te halen.

Het ministerie van Financiën noemt de cijfers tegenover de NOS 'zorgelijk' en stelt dat contant geld voor iedereen bereikbaar moet zijn. Geldmaat wordt door het ministerie aangespoord om zich beter aan de afspraken te houden. Het opleggen van sancties is vooralsnog niet mogelijk. Er wordt wel gewerkt aan een wet die banken verplicht om de afspraken over de bereikbaarheid en beschikbaarheid van geldautomaten na te komen, maar die is er nog niet.