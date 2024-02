Kan het lekken van mijn persoonlijke gegevens worden aangemerkt als doxing?

Heb jij een interessante vraag op het snijvlak van privacy, cybersecurity en recht? Stuur je vraag naar juridischevraag@security.nl. Elke week geeft ict-jurist Arnoud Engelfriet in deze rubriek antwoord.

Juridische vraag: Een bedrijf lekt mijn persoonlijke gegevens online. Criminelen gebruiken deze gegevens om mij schade te berokkenen. Is het bedrijf nu te vervolgen voor doxing?

Antwoord: Nee. 'Doxing' is in de wet gedefinieerd als het publiceren van persoonsgegevens "met het oogmerk om die ander vrees aan te jagen dan wel aan te laten jagen, ernstige overlast aan te doen dan wel aan te laten doen of hem in de uitoefening van zijn ambt of beroep ernstig te hinderen" (art. 285d Strafrecht).

Het lekken van persoonsgegevens gebeurt normaliter niet met het doel om de klant of relatie bang te maken, overlast te bezorgen of te hinderen in zijn werk. Dat kan natuurlijk best het gevólg zijn van het datalek, maar strafbare doxing is het pas als dat de bedoeling was van de persoon (of bedrijf) die het veroorzaakte.

Mij lijkt logischer dat de crimineel aan te pakken is wegens doxing, omdat deze de gegevens publiceert met schade-oogmerk. Grote kans dat dit een vorm van vrees of overlast is die dit wetsartikel bedoelt. En afhankelijk van de schade zijn er nog meer artikelen denkbaar uit het wetboek van strafrecht, denk aan oplichting of afpersing (chantage).

Arnoud Engelfriet is Ict-jurist, gespecialiseerd in internetrecht waar hij zich al sinds 1993 mee bezighoudt. Hij werkt als partner bij juridisch adviesbureau ICTRecht. Zijn site Ius mentis is één van de meest uitgebreide sites van Nederland over internetrecht, techniek en intellectueel eigendom. Hij schreef twee boeken, De wet op internet en Security: Deskundig en praktisch juridisch advies.