Gratis 'AI art generator' Cutout.pro lekt gegevens 20 miljoen gebruikers

De gratis 'AI art generator' Cutout.pro heeft de gegevens van twintig miljoen gebruikers gelekt. Het gaat onder andere om namen, e-mailadressen, ip-adressen en gesalte MD5-wachtwoordhashes. De gegevens werden eerder deze week buitgemaakt en worden inmiddels aangeboden op internet en Telegram-kanalen, zo meldt Troy Hunt van datalekzoekmachine Have I Been Pwned.

Via Cutout.pro kunnen gebruikers afbeeldingen laten genereren. Hoe de gegevens konden worden gestolen is niet bekend. De twintig miljoen gestolen e-mailadressen zijn inmiddels toegevoegd aan Have I Been Pwned. Via de zoekmachine kunnen gebruikers kijken of ze in bekende datalekken voorkomen. Van de gestolen e-mailadressen was 29 procent al in een ander bekend datalek voor.