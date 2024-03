Minister moest al 110.000 euro betalen voor uitblijven besluit corona-appjes

De rechter heeft de minister van Volksgezondheid al 110.000 euro aan dwangsommen opgelegd en verbeurd verklaard omdat er geen besluit is genomen over het voldoen aan een Wob-verzoek over corona, en dan met name WhatsApp-gesprekken over dit onderwerp. In een nieuw vonnis is de minister nu opgedragen om de berichten voor 31 maart te openbaren.

De zaak draait om een vrouw die begin 2021 via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) informatie opvroeg over corona. Wegens het uitblijven van een besluit hierover heeft de vrouw tot vier keer toe beroep ingesteld tegen het uitblijven hiervan. De rechtbank heeft steeds bepaald dat de minister binnen veertien dagen een volledig besluit op het verzoek moet nemen. Daarbij werden ook dwangsommen opgelegd.

Meer dan drie jaar na het verzoek, waarbij de Wob inmiddels is overgaan in de Wet Open Overheid, is er nog altijd geen besluit genomen, wat de rechter excessief noemt. De rechter heeft inmiddels 110.000 euro aan dwangsommen verbeurd verklaard, wat inhoudt dat die betaald moeten worden. "Ook dat totaalbedrag is excessief te noemen, zeker wanneer in ogenschouw wordt genomen dat de dwangsommen worden voldaan uit de algemene middelen die door ons allen gezamenlijk dienen te worden opgebracht."

De rechter heeft de minister nu opgedragen om de WhatsApp-berichten voor 31 maart te verstrekken. Mocht de minister dan nog steeds geen beslissing hebben genomen, dan kan de vrouw nogmaals beroep instellen. "Door een dwangsom van 1 euro per dag voor de maximumduur van 1 dag op te leggen, staat voor eiseres bij een falen van verweerder vrijwel direct de weg naar de rechter open. De rechtbank zal een dergelijk beroep dan met voorgang op een meervoudige zitting behandelen en verweerder daarbij oproepen", aldus de rechter, die daarbij op de minister doelt.