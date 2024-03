Amerikaan bekent lekken van militaire inlichtingen via Discord-platform

Een 22-jarige Amerikaanse man heeft bekend verantwoordelijk te zijn voor het lekken van militaire inlichtingen via het Discord-platform. Het gaat om documenten die als 'Top Secret' en 'Secret' waren geclassificeerd en door de Amerikaan met allerlei andere personen werden gedeeld. De "Pentagon document leaks" bleken allerlei vertrouwelijke informatie over de oorlog in Oekraïne te bevatten.

De Amerikaan, onderdeel van de U.S. Air National Guard, had sinds 2021 een Top Secret security clearance. Volgens de aanklacht begon hij begin 2022 met het verzamelen en delen van de vertrouwelijke informatie. De informatie uit deze documenten schreef de Amerikaan over en deelde hij op de Discord-server waarop hij actief was. Discord is een populair chatplatform. Later maakte hij ook foto's van de documenten, die vervolgens werden gedeeld.

Amerikaanse media noemt het één van de gevoeligste datalekken sinds in 2010 meer dan 700.000 documenten op WikiLeaks verschenen. De Amerikaan is zes keer aangeklaagd voor het ongeautoriseerd opslaan en verspreiden van nationale defensie-informatie. Op elke aanklacht staat een gevangenisstraf van maximaal tien jaar.