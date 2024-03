ABN Amro hoeft voorschotfraude via Facebook Messenger niet te vergoeden

ABN Amro hoeft een klant die via Facebook Messenger het slachtoffer van voorschotfraude werd niet te vergoeden, zo heeft het financiële klachteninstituut Kifid geoordeeld. De klant werd vorig jaar juli via Facebook Messenger benaderd door een persoon die zich voordeed als de moeder van zijn schoondochter. Het bericht dat de klant ontving bevatte een aanbeveling om gebruik te maken van een financieel hulpprogramma en een link naar dat programma.

De klant klikte op de link, waarna hij in contact kwam met iemand die hem een 'donatie' van 120.000 dollar aanbood. Om de 'donatie' te ontvangen moest de klant wel eerst een 'fee' van 3.000 euro naar een Duitse betaalrekening overmaken. De klant deed dit. Vervolgens werd de klant gevraagd ook nog een bedrag van 12.000 euro naar een ander rekeningnummer over te maken. Bij deze betaling kreeg de klant de melding dat de naam en het bankrekeningnummer van de begunstigde onjuist waren. Daarop belde de klant de bank, die de transactie van 12.000 euro wegens fraude afkeurde.

Nadat de klant had ontdekt dat hij slachtoffer was geworden van oplichting verzocht hij de bank om de geleden schade te vergoeden. ABN Amro weigerde dit. De klant stelde dat hij in de veronderstelling verkeerde dat hij met de moeder van zijn schoondochter in contact was en dat hij te goeder trouw heeft gehandeld. Hij heeft nog controlevragen gesteld om haar identiteit vast te stellen en die vragen werden juist beantwoord. De klant had naar eigen zeggen dus geen enkele reden om te twijfelen aan haar identiteit.

Of ABN Amro de schade moet vergoeden hangt volgens het Kifid af of de bank ervan op de hoogte was, of had moeten zijn, dat er geld naar een oplichter werd overgemaakt. "In deze zaak is echter niet gesteld en ook niet gebleken dat de bank ten tijde van de verrichte betalingstransactie ervan op de hoogte was of had moeten zijn dat het bedrag werd overgemaakt naar een oplichter", zo oordeelt het klachteninstituut, dat de vordering van de klant afwijst (pdf).