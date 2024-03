Microsoft voorziet Edge van nieuwe technologie voor gerichte advertenties

Microsoft gaat Edge van een nieuwe technologie voorzien, zodat gebruikers ook zonder third-party cookies gerichte advertenties te zien krijgen. Op den duur zal ook Edge third-party cookies, die vaak voor tracking worden gebruikt, uitfaseren. Om ervoor te zorgen dat gerichte advertenties toch mogelijk blijven heeft Microsoft de 'Ad Selection API' aangekondigd. Een 'browser platform feature' waarmee adverteerders en uitgevers zonder third-party cookies toch 'relevante advertenties' kunnen tonen.

Hiervoor kijkt Microsofts nieuwe systeem naar het browsegedrag van gebruikers. Het techbedrijf claimt dat hierbij de privacy van gebruikers wordt beschermd en die 'volledige controle' over hun eigen data hebben. Het voorstel voor de Ad Selection API is op GitHub te vinden. Microsoft wil naar eigen zeggen het voorstel verbeteren door met andere browserleveranciers, privacygroepen en advertentiebedrijven samen te werken. Op een later moment komen meer details over de API beschikbaar

Tevens kondigt Microsoft het uitfaseren van third-party cookies in Edge aan. Het techbedrijf gaat dit de komende maanden bij minder dan één procent van de Edge-gebruikers op 'non-managed' apparaten testen. Deze tests worden heel dit jaar uitgevoerd en moeten Microsoft inzicht geven in de impact van het uitfaseren van third-party cookies en hoe organisaties zich hierop kunnen voorbereiden.

Zakelijke gebruikers krijgen niet met deze tests te maken, maar Microsoft roept bedrijven op om hun interne en publieke sites nu al te testen op een werking zonder third-party cookies. Gebruikers kunnen ook zelf deelnemen aan de test, wat kan via het inschakelen van de 'Test Third Party Cookie Phaseout' flag in de browser.