Bits of Freedom start 'Blijf Luid' campagne over gebruikersrechten onder DSA

Burgerrechtenbeweging Bits of Freedom is een nieuwe campagne gestart met de naam 'Blijf Luid' waarin het gebruikers wijst op de rechten die ze onder de Digital Services Act (DSA) hebben. Onder de DSA moeten online diensten onder andere transparantierapporten publiceren over de manier waarop ze content modereren en risicomanagement, is gerichte reclame op kinderen voortaan verboden en krijgen gebruikers de een opt-out-mogelijkheid voor tijdlijnen die gebaseerd zijn op het algoritme van de aanbieder.

Platforms moeten zich ook inspannen om illegale inhoud en 'desinformatie' tegen te gaan en moeten gebruiksvriendelijkere klachtenprocedures voor gebruikers aanbieden. Bits of Freedom hoopt dat de DSA het internet beter voor mensen maakt. Sommige van de regels moeten zelf door eindgebruikers worden gehandhaafd. Met de nu gelanceerde campagne wil de burgerrechtenbeweging mensen bewust maken van hun rechten en hoe ze die kunnen uitoefenen.