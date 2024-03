Deloitte gaat AI inzetten voor alle wettelijke controles door accountants

Accountantskantoor Deloitte gaat AI inzetten voor vrijwel alle wettelijke controles die accountants uitvoeren. "De voordelen zijn groot. Het werk wordt aantrekkelijker en uitdagender, en het gebruik scheelt heel veel tijd", zegt Gera Hamer, hoofd van de accountantstak van Deloitte Nederland, tegenover het Financieele Dagblad. Headstart, zoals het generatieve AI-model van Deloitte heet, is gebaseerd op ChatGPT.

Het is de bedoeling dat uiteindelijk tijdens het jaarrekeningenseizoen van volgend jaar alle accountants met Headstart werken. "In de zomer gaan we herijken. Als het gebruik dan toch ergens achterblijft, dan zullen we het wellicht gaan verplichten", aldus Hamer. Ze voegt toe dat het AI-model vooralsnog een hulpmiddel is. Zo voert het programma geen berekeningen uit. Wel kan het verantwoordingen toetsen op de boekhoudregels en aangeven wat ontbreekt. Volgens het FD experimenteren ook KPMG, PwC en EY met AI, maar zijn minder stellig over de toekomstige inzet ervan.