Fitnessketen zet camera’s in die gezondheidsproblemen en agressie detecteren, mag dat wel?

Juridische vraag: Fitnessketen Basic-Fit zet AI-gestuurde ‘slimme camera’s’ en sensoren in om agressie, ongeautoriseerde toegang, gezondheidsproblemen, zoals flauwvallen, en andere incidenten te herkennen. Dat meldde Security.nl onlangs. Volgens mij mag dit helemaal niet van de AVG, biometrie en gezondheidsgegevens. En de AI Act zal dit ook gaan verbieden. Toch?

Antwoord: Het nieuws was ook voor mij opmerkelijk. Ik had altijd gedacht dat men met camera's werkte gekoppeld aan een centrale meldkamer, die dan mensen langsstuurt als ze wat geks zien gebeuren. Maar dat werkt dus nu met AI. Het is moeilijk op de Axis-site een uitleg te geven die niet leest als een ChatGPT tekst, maar bij deze:

Smart cameras that are used for their sensory-like functions and remote control mechanisms are deployed in each gym. The various Axis products work together with a specifically designed AI algorithm to quickly detect and address issues on site, while also enabling gyms to operate 24 hours a day. Gym members can therefore feel safe, even when there is no staff around. In case of need or an emergency, a specially designed remote control room can be contacted from the Basic-Fit location. From there health concerns, aggression, fraud, and even foot traffic is monitored.

De kern is dus “slimme camera’s” die aan emotieherkenning doen, en op basis daarvan alarmpjes geven aan een menselijk toezichthouder. En dat gaf mij dan weer een alarmpje, want ‘emotieherkenning’ is zeg maar een dingetje onder de AI Act die binnenkort van kracht wordt.

Emotieherkenning is een van de controversieelste toepassingen van AI/ML. Het idee is dat je door analyse van uiterlijke kenmerken kunt vaststellen hoe iemand zich voelt – plus dat je dat kunt terugbrengen tot een serie labels zoals vreugde, woede, angst, walging, minachting, verdriet en verrassing. Voor geen van deze twee dingen is wetenschappelijke consensus, maar door het in een computer te stoppen en die “AI” te noemen creëert men een sfeer dat dit een opgelost probleem is. Dus als de AI zegt dat persoon A “woedend” is, dan gaat er een bewaker naar de locatie om persoon A de-escalerend aan te spreken en te verwijderen.

Mag het van de AVG? Op dit moment wel. De AVG regelt het een en ander over cameratoezicht (zie het reglement), en bevat daarnaast regels over profileren en automatische besluitvorming. Maar wat hier gebeurt, is nog geen besluitvorming. De AI stuurt er een mens op af, waarna de mens op locatie het besluit neemt (“oh nee, hij was stoom aan het afblazen omdat hij leg day niet ziet zitten”). De analyse wordt verder niet aan je klantprofiel gekoppeld en er wordt verder ook niets mee gedaan. AVG-technisch lijkt dit dus wel in orde vanuit de grondslag eigen belang (beveiliging/bescherming bezoekers).

De AI Act kijkt er wat anders tegenaan. Het is niet verboden – het verbod op emotieherkenning geldt alleen bij gebruik op het werk of in het onderwijs. Bij vrij sporten zoals hier, is dat niet aan de orde (de trainers/werknemers worden hier niet mee gemonitord). Het is wel een hoog-risico AI (artikel 1(ab) van Annex III), dus het triggert een berg eisen zoals een risicomanagementsysteem, uitgebreide logging, adequaat menselijk toezicht en marktmonitoring op incidenten.

De AI Act is nog niet formeel aangenomen (verwachting: april) dus het is niet raar dat Axis nog niets zegt over hoe ze aan de wet voldoet. Daar hebben ze net als iedereen nog (slechts) twee jaar voor, want op dat moment moeten alle aspecten opgezet zijn. En dat is minder tijd dan je denkt.

Een bijkomstigheid: op de Axis-pagina zie ik diverse producten zoals een domecamera of een intercom. Ik weet zeker dat daar het bekende CE-logo op zit. Vanaf het moment dat de AI Act van kracht is, gaat dat logo óók betekenen dat het systeem aan die wet voldoet. Het is nog even de vraag of een CE logo op een losse camera moet worden opgevat als CE markering van het gehele systeem.

Arnoud Engelfriet is Ict-jurist, gespecialiseerd in internetrecht waar hij zich al sinds 1993 mee bezighoudt. Hij werkt als partner bij juridisch adviesbureau ICTRecht. Zijn site Ius mentis is één van de meest uitgebreide sites van Nederland over internetrecht, techniek en intellectueel eigendom. Hij schreef twee boeken, De wet op internet en Security: Deskundig en praktisch juridisch advies.