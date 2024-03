CDA wil opheldering demissionair minister over vervangen luchtalarm door NL-Alert

Het CDA wil opheldering van demissionair minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid over de plannen om het luchtalarm eind volgend jaar door NL-Alert te vervangen. "Wat is de reden dat u nu het besluit heeft genomen om het luchtalarm volledig te vervangen door de NL-Alert, juist in tijden dat rampen en crises steeds meer reëel worden?", zo wil CDA-Kamerlid Boswijk van de minister weten.

Volgens de minister worden meer mensen door NL-Alert bereikt dan met het luchtalarm het geval is, is het luchtalarm geen landelijk dekkend netwerk, is het niet vaak gebruikt en is het onderhoud kostbaar. "Bent u het met het eens met de stelling dat het feit dat het luchtalarm sinds 1998 slechts 36 keer is ingezet, niet een van de redenen zou moeten zijn om het te schrappen, maar dat het juist een goed teken is dat het alarm niet vaak nodig is geweest?", stelt Boswijk de vraag.

Het CDA-Kamerlid wil ook van de minister weten wat op dit moment het risico is van cyberaanvallen, storingen of haperingen op de NL-Alert-app. Yesilgöz moet ook duidelijk maken hoe ze met het nieuwe alarmsysteem de minder digitaalvaardige generatie in tijden van rampen en crises aangehaakt houdt, en op welke manier zij toegang krijgen tot voldoende informatie.

"Bent u het met het eens met de stelling dat het juist risicovol is om het luchtalarm in zijn geheel te vervangen voor een online bericht, terwijl het ook mogelijk is dat mensen hun telefoon niet continu bij zich hebben, deze leeg of kapot is, of simpelweg geen smartphone in bezit hebben?" is een andere Kamervraag van Boswijk.

Eerder lieten ook verschillende veiligheidsregio's zich kritisch uit over de plannen van de minister en stelden dat het uitfaseren van het luchtalarm onverantwoord is. Het CDA-Kamerlid wil dat de minister hierop een reactie geeft. Yesilgöz heeft drie weken om de vragen te beantwoorden. "Net nu we bezig zijn met het bouwen aan een weerbare samenleving waarbij we telkens bewuster worden dat we in een onveilige wereld leven, komt de minister van J&V met een onzalig plan om het luchtalarm op te doeken, aldus Boswijk op X.