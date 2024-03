San Francisco stemt voor meer politiesurveillance via drones en camera's

De Amerikaanse stad San Francisco heeft voor meer politiesurveillance via drones en camera's gestemd. Vijf jaar geleden besloot de stad nog het gebruik van gezichtsherkenning door de politie te verbieden. Inwoners van de stad kozen afgelopen dinsdag met meerderheid voor 'Proposition E', dat politie toestaat om drones, beveiligingscamera's en andere surveillancetechnologie in te zetten zonder toezicht van de politiecommissie van de stad of de raad van toezichthouders.

De Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF had inwoners nog opgeroepen om tegen het voorstel te stemmen. "Een groep techmiljardairs heeft een klein fortuin geïnvesteerd om kiezers in San Francisco te laten geloven dat ze veiliger zijn als ze worden gesurveilleerd. Ze willen ons laten geloven dat het voorstel ons veiliger maakt, maar in werkelijkheid doet het het tegenovergestelde", aldus Nathan Sheard van de EFF.

Sheard stelt dat politie door het voorstel de bevoegdheid krijgt om voor een periode van een jaar elke willekeurige surveillancetechnologie te gebruiken, zonder te overwegen of deze technologie daadwerkelijk werkt en of het risico's voor de veiligheid en privacy van inwoners met zich meebrengt. Na een jaar zou er dan beleid moeten worden gepresenteerd. Sommige technologie zoals surveillancecamera's en drones zijn vrijgesteld van toezicht.

"Door politie meer gebruik te laten maken van surveillancetechnologie, en tegelijkertijd het toezicht en transparantie te verminderen, ondermijnt het de rechten van mensen en zorgt het voor scenario's waar mensen meer risico lopen", zegt Caitlin Seeley George van Fight for the Future tegenover Wired. Ook de American Civil Liberties Union (ACLU) maakt zich zorgen dat inwoners van de stad aan 'onbewezen en gevaarlijke' technologie worden blootgesteld. Volgens de burgerrechtenbeweging hebben politieke belangen misbruik gemaakt van de angst voor misdaad om zo politie meer bevoegdheden te geven.