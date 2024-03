Gemeente Den Haag lekt door menselijke fout gegevens 2600 kinderen

De gemeente Den Haag heeft door een menselijke fout de gegevens van 2600 kinderen gelekt. Het gaat onder andere om naam, adresgegevens, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. De kinderen in kwestie staan op een wachtlijst voor zwemles bij één van de vijf zwembaden waar de gemeente zwemles geeft. Door een menselijke fout zijn bij het versturen van een e-mail naar 177 geadresseerden ook bestanden meegestuurd, met de gegevens van de kinderen.

"Wij betreuren ten zeerste dat dit heeft kunnen plaatsvinden", aldus de gemeente in een brief aan gedupeerden (pdf). "Zodra bekend was dat dit was gebeurd (dit was ongeveer 1 uur na het verzenden van de e-mails), hebben wij geprobeerd de verzending van de mailing ongedaan te maken. Wij hebben geen garantie dat dit in alle gevallen is gelukt." De gemeente roept mensen op die de e-mail met bestanden hebben ontvangen die ongeopend te verwijderen en dit vervolgens aan de gemeente te laten weten. Het datalek wordt gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Details over de menselijke fout zijn niet gegeven.