NSA: veel datalekken in de cloud veroorzaakt door misconfiguraties

Veel datalekken en andere aanvallen in cloudomgevingen worden veroorzaakt door misconfiguraties en verkeerde afspraken met cloudproviders, zo stelt de Amerikaanse geheime dienst NSA. Die heeft nu tien 'mitigatiestrategieën' opgesteld om dergelijke datalekken en aanvallen te voorkomen (pdf). Volgens de NSA migreren steeds meer organisaties naar de cloud, waardoor dit soort omgevingen een steeds aantrekkelijker doelwit voor aanvallers worden.

Een deel van de problemen in de cloud ontstaat doordat bedrijven ervan uitgaan dat hun cloudprovider de beveiliging regelt, terwijl dat eigenlijk de verantwoordelijkheid van de klant is, aldus de NSA. Het is dan ook belangrijk om duidelijk te krijgen wie voor welk deel van de beveiliging verantwoordelijk is. Verder wordt het gebruik van logs aangeraden, omdat die volgens de NSA een cruciale rol spelen in het vinden van aanvallers in cloudomgevingen.

Tevens moeten organisaties ook letten op de manier hoe ze op cloudomgevingen inloggen, moet data in de cloud worden beveiligd en wordt het toepassen van netwerksegmentatie en encryptie aangeraden. "De cloud vormt een aantrekkelijk doelwit voor aanvallers om data te stelen en losgeld te eisen. Organisaties kunnen hun data beveiligen door de geschikte cloudopslag te kiezen, blootstelling via publiek ip-adressen te voorkomen, het principe van least privilege te handhaven, back-ups te maken, encryptie in te schakelen en geregeld de beveiligingsmaatregelen te herzien", zo stelt de NSA