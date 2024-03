Staten VS willen dat Meta direct actie onderneemt tegen kapen van accounts

Tientallen Amerikaanse staten hebben Meta een brief gestuurd waarin ze het techbedrijf oproepen om meteen actie te ondernemen tegen het kapen van Facebook- en Instagram-accounts. Volgens de procureurs-generaal van de staten is er een toename van het aantal gekaapte accounts, wat grote gevolgen voor de getroffen individuen kan hebben.

"Wanneer je socialmedia-account wordt gekaapt door een scammer voelt het alsof iemand in je huis inbreekt en alle sloten vervangt", zegt Letitia James, procureur-generaal van de Amerikaanse staat New York. "Miljoenen Amerikanen gebruiken social media om contact te onderhouden met familie, vrienden en mensen uit hun gemeenschappen en de wereld. Dat Meta gebruikers niet goed beschermt tegen scammers die accounts proberen te kapen en de rechtmatige eigenaren buitensluit is onacceptabel."

Zodra een Facebook- of Instagram-account is gekaapt hebben de aanvallers toegang tot allerlei persoonlijke informatie en kunnen het account voor fraude gebruiken. Slachtoffers moeten vaak veel moeite doen om weer toegang tot hun account te krijgen. De procureurs-generaal willen dat Meta nu direct in actie komt. Zo zou het bedrijf meer personeel moeten vrijmaken om op klachten over gekaapte accounts te reageren en nieuwe procedures invoeren waarmee gebruikers zich tegen accountkapingen kunnen beschermen.