DNB: vrouwen minder kennis over fraude, meer angst voor digitale wereld

Vrouwen hebben minder kennis over fraude dan mannen en hebben meer angst voor de digitale wereld, zo stelt De Nederlandsche Bank (DNB) op basis van eigen onderzoek. Voor het onderzoek werden mannen en vrouwen in verschillende leeftijdsgroepen gevraagd of ze met verschillende fraudevormen bekend zijn en hier slachtoffer van zijn geworden.

Bij acht van de negen fraudevormen blijkt dat mannen hier vaker mee bekend zijn dan vrouwen. Dit kennisverschil is het grootst bij malware. 72 procent van de ondervraagde mannen geeft aan te weten wat malware is, tegenover 47 procent van de vrouwen. Er is geen kennisverschil bij WhatsAppfraude, waarbij criminelen zich voordoen als een goede bekende of familielid en om geld vragen. Dit is de vorm van fraude waar het Nederlandse publiek het meest mee bekend is.

Verder blijkt dat deelnemers aan het onderzoek het vaakst in aanraking gekomen zijn met phishing. Vrouwen zijn vaker dan mannen in aanraking gekomen met WhatsAppfraude en minder vaak met phishing, malware en bankhelpdeskfraude, waarbij oplichters zich voordoen als bankmedewerkers. Bij mannen staat phishing bovenaan, gevolgd door malware.

Vaardigheden

Volgens de onderzoekers zouden banken de digitale geletterdheid van vrouwen kunnen verbeteren. "Vrouwen lopen achter met digitale vaardigheden die voor de digitale betalingswereld nodig zijn", zo stellen ze. Ook als het gaat om bewustzijnscampagnes over fraude is er volgens de onderzoekers voldoende ruimte om de kennis over fraude te verbeteren, vooral onder vrouwen.