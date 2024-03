ICS hoeft schade van 1880 euro door malafide DHL-mail niet te vergoeden

ICS hoeft een klant die via een malafide DHL-mail voor 1880 euro werd opgelicht niet te vergoeden. Dat heeft het financiële klachteninstituut Kifid bepaald. De klant ontving begin vorig jaar een e-mail die van DHL afkomstig leek en waarin werd gesteld dat er een bedrag van 1,85 euro moest worden betaald vanwege een te bezorgen pakket.

De klant klikte op de link in de e-mail die naar een nagemaakte DHL-pagina wees. Op deze pagina heeft de klant de gegevens van zijn creditcard ingevoerd voor het betalen van de 1,85 euro. Vervolgens heeft de klant in de ICS-app de betalingstransactie goedgekeurd. Op het transactieoverzicht van zijn creditcard zag de klant dat er 1880 euro was afgeschreven.

Een kwartier nadat de frauduleuze transactie had plaatsgevonden meldde de klant dit bij ICS en vroeg om een vergoeding van de transactie. Twee weken later voerde ICS een creditcorrectie van 1880 euro door, maar die werd vijf dagen later ongedaan gemaakt. De creditcardmaatschappij liet de klant vervolgens weten dat hij niet schadeloos werd gesteld, omdat de klant zelf toestemming voor de transactie had gegeven.

Daarop stapte de klant naar het Kifid. Hij stelt dat hij geen toestemming voor de transactie van 1880 euro heeft gegeven, wel voor de transactie van 1,85 euro. Na goedkeuring in de app van de betaling van 1,85 euro zijn het bedrag en de begunstigde veranderd, aldus de klant, die stelt dat de frauduleuze transactie het gevolg is van een fout in het autorisatieproces van ICS. Tevens stelt de klant dat hij de transactie op tijd bij ICS rapporteerde, maar dat het bedrijf geen actie ondernomen heeft.

Goedkeuring

ICS laat in zijn reactie weten dat de klant de betaling van 1880 euro heeft goedgekeurd, wat ook uit een verstrekte uitdraai blijkt. "De enkele stelling van de consument dat hij in de app een betaling van een bedrag van 1,85 euro aan DHL, en niet een bedrag van 1.880 euro aan [begunstigde], heeft goedgekeurd is onvoldoende om te twijfelen aan de juistheid van de door ICS overgelegde uitdraai", aldus het Kifid.

"Dat de consument op het moment dat hij de betaalopdracht in de app goedkeurde in de veronderstelling was dat hij een bedrag van 1,85 euro zou gaan betalen, maakt dit niet anders. Dat ligt naar het oordeel van de commissie in zijn eigen risicosfeer. Het had op de weg van de consument gelegen om op dat moment te verifiëren of het bedrag dat hij zou gaan betalen correct was", zo laat het klachteninstituut verder weten.

ICS stelde ook dat het bedrag en de begunstigde na goedkeuring van een transactie niet kunnen veranderen. Daarnaast was de betalingstransactie vrijwel direct onherroepelijk nadat de klant die had goedgekeurd, waardoor ICS die niet kon terugdraaien, zo merkt het Kifid op. Wat betreft het feit dat ICS het bedrag eerst crediteerde en daarna alsnog afschreef wordt gewezen naar de algemene voorwaarden over betwiste transacties en maakt niet dat ICS de schade van de klant moet vergoeden, aldus het Kifid dat de vordering van de klant afwijst (pdf).