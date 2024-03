Veel Vlamingen voelen zich gedwongen mee te doen met de digitalisering

Veel Vlamingen vinden de ontwikkelingen op het gebied van de digitalisering te snel gaan en voelen zich gedwongen mee te doen, zo blijkt uit onderzoek van het Belgische onderzoekscentrum imec. Sinds 2009 worden via de imec.digimeter trends rond bezit en gebruik van media en technologie in Vlaanderen in kaart gebracht. Volgens de onderzoekers, die bijna drieduizend Vlamingen ondervroegen, digitaliseert de Vlaamse samenleving steeds verder, maar kan niet iedereen meekomen.

Bijna veertig procent van de ondervraagde Vlamingen gaat wel aan de slag met die technologie, maar voelt zich daarin tegelijkertijd gedwongen. De helft van de Vlamingen geeft eveneens aan dat technologische veranderingen en innovaties te vlug na elkaar komen. Zo blijkt dat Vlamingen bankzaken vaker online moeten regelen dan ze eigenlijk willen. Ook blijkt dat het invullen van de belastingaangifte en communicatie met de overheid vaker online plaatsvindt dan gewenst.

"We spreken hier dus over de ‘digitale kloof’ waarbij er een verschil te zien is op vlak van toegang, vaardigheden en attitudes tussen diegenen die hier klaar voor zijn en diegenen voor wie het allemaal wat te snel gaat", zo stellen de onderzoekers. Die voegen toe dat organisaties en samenleving niet blind mogen zijn voor de groep die wel behoefte heeft aan offline dienstverlening. Het gaat dan niet alleen om shoppen, maar ook voor burgerzaken, voor het raadplegen van de doktersgegevens, voor bankzaken en voor overheidscommunicatie.

"Op het pad richting een inclusieve digitale transformatie zien we een nog steeds overwegend positieve, maar alsmaar minder naïeve Vlaming ten aanzien van technologie; maar ook de kiem voor uitdiepende kloven en weerstand die moeten worden overwonnen, en vaardigheden en vertrouwen die moeten worden gewonnen", concluderen de onderzoekers.

Jongeren niet digitaal vaardig

Volgens Erik Gilissen , Kamerlid van Vlaams Belang, zijn het niet alleen ouderen die moeite hebben om met de digitalisering mee te komen. "Ook een op drie jongeren geeft aan sommige digitale toepassingen niet goed te begrijpen. Op het eerste zicht lijkt het prima te lukken, ze zitten op Facebook en gebruiken de zoekmachine van Google. Maar die relatief eenvoudige digitale handelingen maken hen nog niet digitaal vaardig."

Gilissen stelt dat deze jongeren voor het aanvragen van documenten, bankzaken en belastingaangiftes noodgedwongen een beroep moeten doen op de hulp van familie, vrienden of buren. "Die hebben daar jammer genoeg niet altijd de tijd of het geduld voor. Dat leidt op termijn tot een vorm van sociale uitsluiting. Een aanzienlijk deel van de bevolking kan door de digitale kloof onvoldoende deelnemen aan de samenleving of gebruikmaken van voorzieningen die voor hen bedoeld zijn."