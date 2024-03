Malafide wallet-app in Apple App Store steelt 110.000 euro aan crypto

Criminelen zijn erin geslaagd om via een malafide wallet app in de Apple App Store 110.000 euro aan crypto te stelen. Het is niet de eerste keer dat iOS-gebruikers via een malafide app worden bestolen. Drie jaar geleden verscheen er een malafide Trezor-app in de App Store waarmee 1,6 miljoen dollar werd buitgemaakt. De nieuwste fraude vond plaats via een app die zich voordoet als de Leather-bitcoinwallet.

Er is echter nog geen officiële versie van de Leather-bitcoinwallet beschikbaar voor iOS. In werkelijkheid is de 'Leather Wallet & Hiro Bitcoin' app een scam die de seed phrase van gebruikers probeert te ontfutselen, waarmee toegang tot hun crypto kan worden verkregen. Om gebruikers verder te misleiden zijn er allerlei neprecensies geplaatst waarin lovend over de app wordt gesproken.

Volgens crypto-expert George Burke konden criminelen zo 38.000 STX te stelen, wat omgerekend zo'n 110.000 euro is. Een slachtoffer claimt via X dat hij voor minstens 40.000 dollar is opgelicht. De officiële Leather-bitcoinwallet waarschuwt via X voor de scam. Onlangs liet ook wachtwoordmanager LastPass weten dat er een malafide 'LassPass' app in de Apple Store stond.