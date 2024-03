Kritiek lek in Microsoft Hyper-V laat aanvaller code op host-server uitvoeren

Tijdens de patchdinsdag van maart heeft Microsoft updates voor 61 kwetsbaarheden uitgebracht, waaronder twee kritieke kwetsbaarheden in Microsoft Hyper-V. Dit is Microsofts virtualisatiesoftware waarmee virtual machines (VM's) zijn te maken. Eén van de kritieke kwetsbaarheden in Hyper-V (CVE-2024-21408) maakt het mogelijk voor een aanvaller om een denial of service te veroorzaken. Normaliter worden dergelijke beveiligingslekken niet als kritiek beoordeeld, maar in dit geval wel. Microsoft geeft echter geen verdere details.

De tweede kritieke Hyper-V-kwetsbaarheid (CVE-2024-21407) maakt het mogelijk voor een geauthenticeerde aanvaller op een gast-VM om code op de onderliggende host-server uit te voeren. Volgens Microsoft zou een aanvaller voor een succesvolle aanval eerst specifieke informatie over de aan te vallen omgeving moeten verzamelen en aanvullende acties moeten ondernemen. Het techbedrijf stelt dat misbruik van beide Hyper-V-kwetsbaarheden 'minder waarschijnlijk' is. De overige kwetsbaarheden die Microsoft deze maand heeft verholpen hebben een lagere impact, aldus het techbedrijf.