Apple onder vuur over eisen om iPhone-apps direct vanaf website aan te bieden

Gisteren kondigde Apple aan dat het ontwikkelaars de mogelijkheid geeft om iPhone-apps direct vanaf hun eigen website aan te bieden, maar de eisen die worden gesteld zorgen voor de nodige kritiek. Ontwikkelaars komen alleen in aanmerking voor 'web distribution' als ze al een app in de Apple App Store hebben die meer dan een miljoen keer is geïnstalleerd en de ontwikkelaar al minimaal twee jaar een goede reputatie in het Apple Developer Program.

De beveiligingsonderzoekers en softwareontwikkelaars van Mysk hekelen de eis van één miljoen installaties en stellen dat die niet willekeurig is, omdat Apple na de eerste miljoen installaties van een app vijftig eurocent per installatie krijgt. Daarnaast is er ook kritiek op de voorwaarde dat men een goede reputatie in het Apple Developer Program moet hebben. Ook anderen hebben hier kritiek op.

Door de eisen die Apple stelt zal web distribution voor de meeste ontwikkelaars niet beschikbaar zijn. De ontwikkelaars van Mysk en techinvesteerder M.G. Siegler verwachten dat Apple dan ook na kritiek uit de EU met nieuwe concessies zal komen.