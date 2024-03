Man veroordeeld tot vier jaar cel wegens aanvallen met LockBit-ransomware

Een 34-jarige Russisch-Canadese man is in Canada veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar en het betalen van 860.000 Canadese dollars wegens het uitvoeren van aanvallen met de LockBit-ransomware. De man werd eind 2022 in Canada aangehouden, nog voordat hij zijn laptop kon vergrendelen.

Op zijn laptop werd een lijst met aangevallen organisaties en potentiële slachtoffers ontdekt, alsmede screenshots van gesprekken van LockBit-operators, een tekstbestand met instructies voor het uitrollen van de ransomware, broncode voor het versleutelen van data op Linux-systemen en foto's met informatie van LockBit-slachtoffers.

LockBit wordt aangeboden als een Ransomware-as-a-Service (RaaS). Via RaaS kunnen criminelen op eenvoudige wijze over ransomware beschikken, waarbij er een deel van de inkomsten naar de ontwikkelaar van de ransomware gaat. Criminelen moeten in dit geval de ransomware nog wel zelf verspreiden. De man is een zogenoemde 'affiliate' van de groep.

De Amerikaanse autoriteiten hebben om de uitlevering van de verdachte gevraagd, die daarmee akkoord is gegaan. In de Verenigde Staten moet de man ook voor allerlei aanklachten terechtstaan, zo meldt CTV News.