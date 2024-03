D66 wil debat in Tweede Kamer over aanpak van online deepfakes

D66 heeft een debat in de Tweede Kamer aangevraagd om te praten over de aanpak van deepfakes op internet. "Deepfakes zijn een groot probleem. Met dergelijke nepvideo’s wordt over de ruggen van slachtoffers geld verdiend. Deze bedrijven en makers mogen hun verantwoordelijkheid niet ontlopen, en mensen moeten beschermd worden door zo snel mogelijke verwijdering. Debat aangevraagd", laat D66-Kamerlid Sneller op X weten.

De afgelopen maanden zijn er geregeld deepfakes van bekende Nederlanders verschenen. "Is uw gezicht of lichaam herkenbaar in een deepfake te zien? Dan verwerkt de maker van de deepfake uw persoonsgegevens. De maker van een deepfake moet zich houden aan de regels in de AVG. Tenzij de deepfake alleen in persoonlijke kring wordt gedeeld. Dan is de AVG niet van toepassing", zo laat de Autoriteit Persoonsgegevens weten.

Volgens de privacytoezichthouder hebben slachtoffers van deepfakes verschillende opties. Zo kan het betreffende platform worden gevraagd om de deepfake te verwijderen, kan er een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) worden ingediend, kan er naar de rechter worden gestapt of aangifte worden gedaan bij de politie.

"Voor een bekende Nederlander (BN’er) gelden dezelfde regels als voor een niet-bekende Nederlander", aldus de AP. "Wel zijn bekende personen vaker onderdeel van het maatschappelijk debat. Als zij naar de rechter stappen, zal die daarom een afweging maken tussen het belang van de bekende persoon en het belang van de maker van de deepfake (waaronder vrijheid van meningsuiting, zoals satire)."

Demissionair minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid noemt deepfakes misselijkmakend en strafbaar. "Doe alsjeblieft aangifte!", zo laat ze op X weten. "Het is nu al strafbaar en met de Wet Seksuele Misdrijven die ik vandaag in Eerste Kamer verdedig, beschermen we slachtoffers nog beter. Dit soort ranzige praktijken horen aangepakt te worden!"