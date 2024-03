Kiesraad biedt verkiezingssoftware voor gemeenten niet meer aan op dvd

De Kiesraad heeft vorig jaar voor het eerst de Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV2020), waarmee de verkiezingsuitslagen worden berekend en vastgesteld, niet via dvd aan gemeenten aangeboden maar als download op een afgeschermd netwerk. Dat meldt de Kiesraad in het vandaag verschenen Jaarverslag over 2023 (pdf).

Vorig jaar besloot de Kiesraad om het contract met de leverancier van het digitaal hulpmiddel verkiezingen op te zeggen. Om de continuïteit te waarborgen is de Kiesraad een nieuw ontwikkeltraject gestart om over enkele jaren te komen tot verbeterde software die de OSV2020 moet vervangen.

"We hebben besloten om de software voor de uitslagvaststelling in eigen beheer te gaan ontwikkelen, tegelijkertijd houden we de bestaande software in de lucht. Dat vraagt om hele specifieke kennis, mooi dat we die kennis nu in huis hebben. Het komende jaar kunnen we volop aan de slag", zegt Hans Klok, secretaris-directeur Kiesraad."

Wanneer de nieuwe verkiezingssoftware verschijnt is onbekend. In het gekozen traject zal een gedeelte van de software ontwikkeld worden door een ontwikkelteam dat direct door de Kiesraad wordt aangestuurd. Eind vorig jaar is hiermee gestart. Het realiseren van de overige gewenste functies van de software wordt met de markt afgestemd. Hiervoor is een marktconsultatie voorbereid die in het eerste kwartaal van dit jaar zal plaatsvinden.