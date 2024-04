VS maakt systeem voor analyseren malware beschikbaar voor publiek

De Amerikaanse overheid heeft een systeem voor het analyseren van malware voor het publiek beschikbaar gemaakt. Sinds vorig jaar november is 'Malware Next-Gen' beschikbaar voor Amerikaanse militaire en overheidsorganisaties. Deelnemende organisaties hebben sindsdien meer dan zestienhonderd verdachte bestanden laten scannen, waarna details met de deelnemende organisaties werden gedeeld.

Nu kan ook het publiek verdachte bestanden uploaden. Alleen geautoriseerde, geregistreerde gebruikers zullen de analyseresultaten te zien krijgen. Daarbij staat in de beschrijving van het systeem dat het om een Amerikaans overheidssysteem gaat, gedrag van gebruikers wordt gemonitord en er geen geclassificeerde informatie moet worden geüpload.

"Effectieve en efficiënte malware-analyse helpt securityprofessionals om malafide software te detecteren en voorkomen waarmee tegenstanders toegang tot een organisatie kunnen krijgen. Malware Next-Gen is een grote stap voorwaarts in de inzet van het CISA om de nationale cybersecurity te verbeteren", zegt Eric Goldstein van het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security. Volgens Goldstein kan het CISA via het systeem beter informatie over dreigingen analyseren, correleren en delen met partners.