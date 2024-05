Politie: encryptie op digitale platforms vormt bedreiging voor samenleving

Het uitrollen van end-to-end encryptie op digitale platforms vormt een reële bedreiging voor de veiligheid van de samenleving, zo stelt Henk Geveke, lid van de korpsleiding van de politie. Onlangs kwamen Europese politiechefs met een oproep aan overheden en techbedrijven om maatregelen te nemen tegen de uitrol van end-to-end encryptie. De chefs stellen dat encryptie politieonderzoeken hindert en er technische oplossingen bestaan waardoor autoriteiten toch toegang kunnen krijgen. "Ze vereisen gewoon flexibiliteit van de industrie alsmede overheden."

"Het belemmert ook de rechtshandhaving in het verkrijgen en gebruiken van bewijsmateriaal in onderzoeken", laat Geveke via de website van de politie weten. "En dan gaat het om de ernstigste misdrijven zoals seksueel misbruik van kinderen, drugshandel, wapenhandel, terrorisme, maar ook opdrachten voor liquidaties." Volgens de Nederlandse politie zijn versleutelde, digitale platforms vrijplaatsen geworden waar criminelen ongestoord met elkaar kunnen communiceren.

"Het zicht ontbreekt waardoor het een stuk onveiliger wordt. Deze ontwikkeling vormt een reële bedreiging voor de veiligheid van onze samenleving", gaat Geveke verder. Het lid van de korpsleiding zegt dat privacy een groot goed is. "Maar slachtoffers hebben ook rechten. Daar hoor je niemand over." Geveke voegt toe dat de politie als het nodig is altijd nog kan 'hacken'. "Maar dat is geen proportioneel middel. Wij maken liever afspraken met bedrijven." Vorige week maakte Geveke soortgelijke zorgen kenbaar in een interview met De Telegraaf. Toen stelde hij ook dat het debat rond privacy volledig gepolariseerd is.

Experts en burgerrechtenbewegingen waarschuwen al jaren dat encryptie geen probleem voor opsporingsdiensten is, die hiervoor de term 'going dark' bedachten. "Het is eigenlijk propaganda en heeft weinig overeenkomst met de werkelijkheid. Zoals we keer op keer zien is encryptie geen belemmering voor politie", liet beveiligingsexpert Bruce Schneier een aantal jaren geleden al weten. Vorige maand stelde burgerrechtenbeweging EDRi dat opsporingsdiensten in een gouden eeuw van surveillance leven met toegang tot meer data van Europese burgers dan ooit te voren. Het CBS rapporteerde onlangs dat traditionele criminaliteit weer vaker wordt gemeld dan online criminaliteit.