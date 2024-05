UWV bereidt aangifte voor wegens 'oneigenlijk gebruik' 150.000 cv's

Het UWV bereidt een aangifte bij de politie voor wegens een vermoeden dat iemand 150.000 cv's op werk.nl voor 'oneigenlijk gebruik' heeft gedownload. Volgens de instantie heeft een account op werk.nl op 4 mei een buitenproportioneel aantal cv's ingezien. Via werk.nl kunnen werkzoekenden onder meer met het UWV communiceren, naar sollicitaties zoeken en een cv maken. Werkgevers kunnen door het aanmaken van een account cv's bekijken en vervolgens gebruiken om actieve vacatures te vervullen.

"Het aanbieden van cv's van werkzoekenden is een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening. Het is daarom voor werkgevers mogelijk om cv's van werk.nl in te zien en te downloaden wanneer zij potentieel geschikte kandidaten voor hun vacatures hebben gevonden", aldus het UWV. "Het is voor werkgevers mogelijk om dit in grotere aantallen te doen wanneer zij meerdere kandidaten zoeken voor meerdere vacatures."

In het geval van de nu ontdekte situatie spreekt het UWV over een buitenproportioneel grote hoeveelheid cv's die is ingezien en mogelijk gedownload door één partij. "Dit gaat in tegen de gebruiksvoorwaarden van werk.nl. Daarom beschouwt UWV dit als een actie tot vermoedelijk gebruik voor oneigenlijke doelen. Er worden aanvullende maatregelen genomen om onwenselijke massale inzage en downloads van cv's te voorkomen", zo laat de instantie verder op de eigen website weten.

De betrokken personen van wie de cv's ingezien, en mogelijk gedownload zijn, worden door het UWV geïnformeerd over welke informatie er is bekeken. Het betreffende account dat voor de inzage is gebruikt, is geblokkeerd en er is een aangifte in voorbereiding, omdat het volgens het UWV vermoedelijk gaat om oneigenlijk gebruik van de cv's. Ook is er een voorlopige melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. "Werk.nl is bedoeld om mensen die werk zoeken in contact te brengen met werkgevers en andersom. De cv's die op de website staan zijn niet bedoeld voor andere doeleinden", zegt Judith Duveen van het UWV.