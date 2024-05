Europol getroffen door inbraak op online platform voor politie-experts

Europol is getroffen door een inbraak op het Europol Platform for Experts (EPE), waar experts van politie en opsporingsdiensten 'kennis, best practices en 'niet-persoonlijke data over misdrijven' delen. Bij de aanval is geen operationele data buitgemaakt, zo laat de Europese opsporingsdienst tegenover de website Bleeping Computer weten.

Op 10 mei publiceerde iemand op internet screenshots die suggereerden dat er toegang tot het Europol-platform was verkregen. "Europol is op de hoogte van een incident en onderzoekt de situatie. Eerste maatregelen zijn al genomen. Het incident betreft een gesloten Europol Platform for Experts (EPE) gebruikersgroep", aldus Europol. "Deze EPE-applicatie verwerkt geen operationele informatie. Geen kernsystemen van Europol zijn getroffen en daarom is er geen operationele data van Europol gecompromitteerd."

Hoe de aanvaller toegang tot het Europol-platform kon krijgen is niet bekendgemaakt. De website van het platform meldt op het moment van schrijven dat de applicatie in onderhoud is en daardoor niet beschikbaar. De aanvaller stelt verder ook dat hij toegang heeft gekregen tot het SIRIUS-platform, dat opsporingsdiensten moet helpen bij het verkrijgen van digitaal bewijsmateriaal in andere landen.

Afgelopen maart werd bekend dat Europol met een datalek te maken had gekregen, waarbij gevoelige documenten die zich bevonden in een kluis in het hoofdkwartier van Europol in Den Haag waren verdwenen. Iets wat voor een crisis bij de Europese opsporingsdienst zorgde.

De documenten, waaronder personeelsdossiers over de top van de Europese opsporingsdienst, werden door een burger in een publieke ruimte aangetroffen en naar een politiebureau gebracht. Demissionair minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid stelde dat het datalek het vertrouwen in Europol schaadt en de privacy en veiligheid van de betreffende medewerkers in gevaar brengt.