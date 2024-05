Ransomware zorgt voor sterke toename van datalekken in het VK

Het aantal datalekken in het Verenigd Koninkrijk veroorzaakt door ransomware is vorig jaar sterk gestegen, zo blijkt uit cijfers van de Britse privacytoezichthouder ICO. Ontving de ICO in 2022 nog 739 datalekmeldingen die het gevolg waren van ransomware, vorig jaar steeg dat naar 1231. Een toename van zo'n 66 procent. Het totale aantal datalekken steeg met 2200, van 8800 in 2022 naar meer dan 11.000 in 2023.

De ICO geeft geen verklaring voor de toename, maar die kan te maken hebben met misbruik van een zerodaylek in MOVEit Transfer. Dit is een applicatie voor het uitwisselen van bestanden. Allerlei organisaties maken er gebruik van om onder andere vertrouwelijke informatie binnen de organisatie te delen. Vorig jaar werden bijna 2800 organisaties slachtoffer van de MOVEit-aanval, uitgevoerd door de criminelen achter de Clop-ransomware. Bij de aanval werden gegevens van bijna 96 miljoen personen gestolen.

Vanwege het toegenomen aantal datalekken stelde de ICO vorige week dat organisaties meer moeten doen om hun gegevens van klanten en gebruikers beter tegen datalekken te beschermen. De privacytoezichthouder heeft ook een aparte pagina over ransomware waarin het uitlegt hoe de aanvallen plaatsvinden en wat getroffen organisaties kunnen en moeten doen. Zo wordt onder andere gewaarschuwd voor het betalen van losgeld.

"Voordat het losgeld wordt betaald, moet je er rekening mee houden dat je te maken hebt met criminelen", aldus de ICO. "Zelfs als je betaalt, is er geen garantie dat je de decryptiesleutel ontvangt." Een ander punt dat de toezichthouder maakt is dat als erbij een ransomware-aanval ook gegevens zijn gestolen, de getroffen organisatie geen controle meer over deze data heeft. "Dat houdt in dat personen de bescherming en rechten van de UK GDPR kwijt zijn."

Aanvallers stelen tegenwoordig bijna altijd gegevens, om organisaties ook op deze manier af te persen. Het betalen van losgeld is volgens de ICO geen effectieve oplossing. "Als je besluit te betalen om te voorkomen dat de data wordt gepubliceerd, moet je er nog steeds vanuit gaan dat de data is gecompromitteerd en dienovereenkomstige maatregelen nemen."