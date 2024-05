Rechter legde vorig jaar minder gevangenisstraffen op voor cybercrime

Vorig jaar zijn minder mensen wegens cybercrime tot een gevangenisstraf veroordeeld. Ging het in 2022 nog om 42 personen, in 2023 waren het er 28. Het aantal verdachten van cybercrime nam vorig jaar ook af. Registreerde het Openbaar Ministerie (OM) in 2022 nog 372 cybercrimeverdachten, dat waren er vorig jaar 351. Dat staat in het vandaag verschenen jaarbericht van het OM (pdf).

Als er wordt gekeken naar de gevangenisstraffen die de rechter vorig jaar oplegde is er wel een verschil zichtbaar. In 2022 waren 33 van de 42 opgelegde celstraffen korter dan een jaar. In 2023 werden twaalf gevangenisstraffen van één tot twee jaar opgelegd en elf gevangenisstraf van minder dan een jaar. Eén iemand kreeg vorig jaar wegens een cybercrimedelict een celstraf van meer dan vijf jaar. In 2022 kwam de rechter geen enkele keer tot een dergelijke strafmaat.