Apple beschermt oudere iPhones en iPads weken later ook tegen zeroday

Apple heeft weken nadat het nieuwere iPhones en iPads tegen een actief aangevallen zerodaylek beschermde de betreffende beveiligingsupdate ook voor oudere modellen beschikbaar gemaakt. Op 5 maart kwam het techbedrijf met een patch voor een kwetsbaarheid in RTKit (CVE-2024-23296), een real-time operating system.

Via het beveiligingslek kan een aanvaller de kernelgeheugenbescherming van iOS en iPadOS omzeilen. Het is niet mogelijk om alleen via deze kwetsbaarheid een systeem over te nemen. Dit zou gecombineerd moeten worden met een andere kwetsbaarheid of malafide app. De update is nu ook beschikbaar voor iOS en iPadOS 16. Apple geeft geen details over de waargenomen aanvallen. Gebruikers worden opgeroepen om te updaten naar iOS 16.7.8 en iPadOS 16.7.8.