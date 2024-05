Ontwikkelaar cryptomixer Tornado Cash krijgt ruim 5 jaar cel voor witwassen

De rechtbank Oost-Brabant heeft een 31-jarige Russische man die in Amstelveen woont en samen met anderen cryptomixer Tornado Cash ontwikkelde wegens witwassen veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar en vier maanden. Volgens de rechter werd via de cryptomixer meer dan twee miljard dollar witgewassen.

Tornado Cash was een dienst die privacy van cryptotransacties beschermt door de link tussen het verzendende adres en ontvangende adressen op te breken. Voorstanders van cryptomixers stellen dat dergelijke platformen belangrijke, legitieme doelen dienen en autoriteiten diensten zoals Tornado Cash technisch niet begrijpen. Ook de ontwikkelaar stelde dat hij met Tornado Cash een legitieme oplossing wilde bieden voor een groeiende privacybehoefte in de cryptogemeenschap. Daarbij is het aan gebruikers om geen misbruik van de dienst te maken, aldus de man.

Volgens de rechter is het Tornado Cash dat feitelijk uitvoering geeft aan de 'verbergende en verhullende handelingen' en daardoor ook verantwoordelijk is als er uit misdrijven afkomstige cryptovaluta worden verwerkt. De dienst is dan ook niet alleen een hulpmiddel voor de gebruiker, aldus de rechter. "Tornado Cash functioneert zoals het door de verdachte en zijn medeoprichters is ontworpen en valt qua werking volledig onder hun verantwoordelijkheid."

Omdat Tornado Cash geen maatregelen tegen het voorkomen van witwassen heeft genomen is de verdachte schuldig aan witwassen, oordeelde de rechter. Die stelt ook dat de verdachte wist waarvoor zijn tool werd gebruikt. "Het gaat dan ook niet - zoals de verdachte doet voorkomen - om een legitieme tool, die onbedoeld door criminelen is misbruikt. Tornado Cash is naar zijn aard en werking juist voor criminelen bedoeld."

De rechter stelt dat de verdachte met Tornado Cash een 'sluiproute voor het financieren van misdrijven en terrorisme' heeft gemaakt. "Hij trok zich onder het mom van een ideologie niets aan van wet- en regelgeving en waande zich onaantastbaar. Ook gedroeg hij zich gemakzuchtig wanneer hulpvragen van slachtoffers van hacks of opsporingsinstanties zich bij hem meldden, door eenvoudigweg te stellen dat hij niets voor hen kon betekenen."

De verdachte wordt door de rechter verweten dat hij met 'oogkleppen op' doorging met het ontwikkelen en aanbieden van Tornado Cash. "De verdachte koos ervoor om van het misbruik weg te kijken en nam daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid." Naast de gevangenisstraf moet de man ook afstand doen van zijn Porsche en 1,9 miljoen euro aan cryptovaluta.