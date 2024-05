NSC wil onderzoek of overheid websites kan hacken, saboteren en ontmantelen

Nieuw Sociaal Contract (NSC) wil dat er een onderzoek komt of de overheid websites en platforms die misbruikmateriaal, terroristisch materiaal en deepfakes aanbieden kan hacken, saboteren en volledig ontmantelen. NSC-Kamerlid Six Dijkstra diende daarvoor een motie in tijdens een wetgevingsoverleg over de Wet bestuursrechtelijke aanpak online kinderpornografisch materiaal.

"Doel van dit wetsvoorstel is het schonen van het Nederlandse internet van online kinderpornografisch materiaal door de instelling van een nieuw zelfstandig bestuursorgaan (zbo) in de vorm van een Autoriteit. Deze Autoriteit wordt belast met het ontoegankelijk maken van online kinderpornografisch materiaal", zo staat in de uitleg van het voorstel vermeld. De autoriteit waarover wordt gesproken moet 'repressieve, preventieve en handhavingsbevoegdheden' krijgen om het materiaal ontoegankelijk te maken.

Tijdens het debat werd gesproken over het wetsvoorstel en de aanpak van misbruikmateriaal. "Moeten we in aanvulling op deze bestuursrechtelijke aanpak en bestaande strafrechtelijke aanpak niet met een nog offensiever plan komen. Websites en platforms die kinderpornografisch materiaal aanbieden zouden wat ons betreft gehackt, gesaboteerd en volledig ontmanteld moeten worden. Pomp de systemen vol met wiper-malware zodat alles onherstelbaar ongrijpbaar wordt", aldus Six Dijkstra.

Het NSC-Kamerlid merkte op dat Nederland over 'uitstekende cyberaanvalscapaciteiten' beschikt bij politie, defensie en inlichtingendiensten. "De politie doet al veel qua opsporing, maar kunnen we niet meer in de aanval", ging Six Dijkstra verder. Daarbij stelde hij dat het een goede oefening voor cyberreservisten zou kunnen zijn om platforms met misbruikmateriaal aan te vallen. "Of laat white hat hackers losgaan en beloon ze met een uniek T-shirt om de grote spelers kapot te hacken."

Demissionair minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid reageerde door te stellen dat de politie al kan saboteren, websites offline kan halen en 'fora opblazen'. Hier zou echter niet altijd ruchtbaarheid aan worden gegeven, omdat dit niet in belang van de opsporing is, ging de minister verder. Six Dijkstra pleitte voor ook een aanpak met 'open vizier' die offensiever van aard is. Yesilgöz noemde het een goed idee en stelde dat de politie dit ook doet.

Het NSC-Kamerlid diende vervolgens onderstaande motie in waarin hij oproept om te onderzoeken of de overheid sites met misbruikmateriaal, terroristisch materiaal en deepfakes kan hacken, saboteren en volledig ontmantelen. De minister ontraadde de motie in de huidige vorm omdat zaken dan op een niet wenselijke manier door elkaar gaan lopen, zo merkte ze op. Daarop reageerde Six Dijkstra dat hij nog een nachtje over de motie zou slapen. De Tweede Kamer moet nog over de motie stemmen, waarvan de inhoud nog door de indiener kan worden aangepast.