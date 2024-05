Brussel verplicht Microsoft informatie over generatieve AI in Bing te delen

De Europese Commissie heeft Microsoft verplicht om documenten over generatieve AI in zoekmachine Bing te delen. Dit vanwege mogelijke risico's bij het gebruik hiervan, zoals hallucinaties van chatbot Copilot en de Image Creator. Brussel had Microsoft op 14 maart al om informatie gevraagd over de risico's van deze AI-functies, maar kreeg geen antwoord van het Amerikaanse techbedrijf.

Nu heeft Microsoft van de Europese Commissie een juridisch bindend verzoek gekregen om de documenten alsnog te verstrekken. "Het verzoek om informatie is gebaseerd op de verdenking dat Bing mogelijk de DSA heeft geschonden met betrekking tot risico's gekoppeld aan generatieve AI, zoals zogenoemde 'hallucinaties', virale verspreiding van deepfakes, alsmede geautomatiseerde manipulatie van diensten die kiezers kunnen misleiden", aldus Brussel in de bekendmaking van het verzoek.

De Europese Digital Services (DSA) verplicht dat aangewezen diensten, waaronder Bing, een risicoassessment moeten uitvoeren en maatregelen nemen. Generatieve AI is één van de risico's die de Europese Commissie in de richtlijnen voor de integriteit van verkiezingsprocessen heeft aangewezen. Als Microsoft de informatie niet op tijd verstrekt of die incompleet of misleidend is, kan Brussel een boete opleggen die één procent van de jaarlijkse wereldwijde omzet bedraagt. Daarnaast kunnen er ook periodieke boetes volgen die vijf procent van de dagelijkse omzet kunnen bedragen.