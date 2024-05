Brits ontwerpbureau Arup via deepfake voor 23,5 miljoen euro opgelicht

Het Britse ingenieurs- en ontwerpbureau Arup, bekend van het Sydney Opera House, is eerder dit jaar via een deepfake voor omgerekend 23,5 miljoen euro opgelicht. In februari werd bekend dat een niet nader genoemde multinational via een deepfake voor 200 miljoen Hongkong dollar was bestolen. Nu blijkt dat het om Arup gaat.

Volgens het bedrijf zijn er nepafbeeldingen en -stemmen gebruikt. De oplichter deed zo tijdens een videoconferentie een senior manager na, die opdracht voor een aantal financiële transacties gaf. Dat meldde als eerste de Financial Times en is door het bedrijf bevestigd tegenover The Guardian en CNN. Verdere details wil Arup niet geven omdat het onderzoek nog gaande is.